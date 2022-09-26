Son dakika haber: Yangın nedeniyle evlerinde mahsur kalan 2 kardeşi itfaiye kurtardı Güncel Haberler Son dakika gelişmesine göre Bolu'da apartmanlarındaki bir dairede çıkan yangın nedeniyle üst kattaki evlerinde mahsur kalan 2 kardeş, itfaiyenin merdivenli aracıyla kurtarıldı. Bolu'da apartmanlarındaki bir dairede çıkan yangın nedeniyle üst kattaki evlerinde mahsur kalan 2 kardeş, itfaiyenin merdivenli aracıyla kurtarıldı. Sümer Mahallesi Palmiye Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanın 3'üncü katında Sevim Ç'ye ait dairenin çocuk odasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden Sevim Ç, evden çıkarak durumu itfaiyeye bildirdi. Yangın nedeniyle apartmanın tamamını dumanlar kapladı, dairelerde yaşayanlar hızla tahliye edildi. Apartmanın son katındaki dairede bulunan 2 çocuk ise yoğun duman nedeniyle evlerinden çıkamadı. Pencereden yardım isteyen kardeşler, itfaiyenin merdivenli aracıyla kurtarıldı. Korktuğu için ağlayan küçük çocuğu, itfaiye personeli sarılarak sakinleştirdi. Daha sonra ambulansa götürülen 2 kardeşe oksijen tedavisi uygulandı. Ekiplerce söndürülen yangında, evde hasar oluştu. Güncel Kaynak: AA / Zafer Göder Sümer Mahallesi İtfaiye Bolu Güncel Haberler Son Dakika

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