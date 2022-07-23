Son dakika haberleri... Bolu'da tıra çarpan otomobildeki 2 kişi öldü Son dakika haber: Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde otomobilin tırla çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde otomobilin tırla çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Semih Sert idaresindeki 16 F 3901 plakalı otomobil, Ankara istikameti Cankurtaran mevkisinde, önünde seyreden İ.G'nin kullandığı 47 ABT 174 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada araçta sıkışan otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Sümeyra ile Ahsen Sert, sağlık ekiplerince Gerede Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sümeyra Sert, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. AA / Zafer Göder - Güncel Anadolu Otoyolu Ankara Bolu Güncel Haberler Son Dakika

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