Son dakika haberleri... Bolu'da tavuk çiftliğinde çıkan yangın söndürüldü
Son dakika gündem haberi: Bolu'nun Göynük ilçesinde tavuk çiftliğinde çıkan yangında çok sayıda hayvan telef oldu.
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Bolu'nun Göynük ilçesinde tavuk çiftliğinde çıkan yangında çok sayıda hayvan telef oldu.
Hisarözü köyündeki bir tavuk çiftliğinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını gören köy sakinleri, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Çok sayıda tavuğun telef olduğu yangında, tavuk çiftliğinin büyük bir bölümü kullanılamaz hale geldi.
AA / Elif Sarıhan - Güncel