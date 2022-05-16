Son dakika haberleri! Bolu'da silahlı kavgada bir kişiyi öldüren zanlı tutuklandı - Haberler

Son dakika haberleri! Bolu'da silahlı kavgada bir kişiyi öldüren zanlı tutuklandı
AA - Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Gelen son dakika haberine göre Bolu'da çıkan kavgada bir kişiyi tabancayla öldüren zanlı tutuklandı.
BOLU (AA) - Bolu'da çıkan kavgada bir kişiyi tabancayla öldüren zanlı tutuklandı.
Merkeze bağlı Piroğlu köyü Tekkeler Mahallesi yakınlarında dün aralarında husumet olduğu öne sürülen Sabahattin Başaran'ı (37) tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Sadık K'nin (56) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Sadık K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Dün ağır yaralı olarak Bolu Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Başaran, müdahaleye rağmen hayatını kaybetmiş, olay yerinden kaçan Sadık K, ormanlık alanda arama yapan jandarma ve komandolar tarafından birkaç kilometre uzaklıkta tabancayla yakalanmıştı.
AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel