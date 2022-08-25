Son dakika haberleri! Bolu'da seyir halinde yangın çıkan tanker kullanılamaz hale geldi Güncel Haberler Son dakika gündem haberi... Bolu'nun Gerede ilçesinde seyir halindeki tankerde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Bolu'nun Gerede ilçesinde seyir halindeki tankerde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. D-750 kara yolundan Ankara istikametine seyreden Tahsin S. idaresindeki 06 BMC 712 plakalı tankerde Danişmentler köyü yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden sürücü tankeri sağ şeride çekerek, itfaiyeden yardım istedi. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında tanker kullanılamaz hale geldi. Güncel Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz İtfaiye Gerede Bolu Güncel Haberler Son Dakika

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