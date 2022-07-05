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Son dakika haberleri: Kafede yangın hasara yol açtı

AA - Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
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Son dakika haberleri... Bolu'da bir iş yerinde meydana gelen yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Bolu'da bir iş yerinde meydana gelen yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

İzzet Baysal Caddesi Börekçiler Sokak'taki bir kafede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler yangını kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Yangında kafede küçük çaplı hasar meydana geldi.

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel

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