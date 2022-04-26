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Son dakika haberleri... Bolu'da evin çocuk odasında çıkan yangın büyümeden söndürüldü

AA - Zafer Göder - Güncel
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Son dakika haberleri... Bolu'da evin çocuk odasında çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Son dakika haberine göre Bolu'da bir evin çocuk odasında çıkan yangın hasara neden oldu.

BOLU (AA) - Bolu'da bir evin çocuk odasında çıkan yangın hasara neden oldu.

Kültür Mahallesi Cengiz Sokak'ta bir apartmanın ikinci katındaki dairede oturan Merve Ç, patlama sesi duyması üzerine odaları kontrol etti.

Çocuk odasında oyuncakların bulunduğu alandan dumanlar çıktığını gören Merve Ç, evden çıkarak itfaiyeden yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve SEDAŞ ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce büyümeden söndürülen yangında çocuk odası hasar gördü.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

AA / Zafer Göder - Güncel

Patlama, Yangın, Çocuk, Bolu, Güncel, Haberler

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