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Son dakika haberleri | Bolu'da devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti

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Son dakika haberleri | Bolu'da devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti

Gelen son dakika haberlerine göre Bolu'nun Seben ilçesinde devrilen traktör altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Bolu'nun Seben ilçesinde devrilen traktör altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Dedeler köyünden Seben istikametine seyreden Ahmet Acar (49) idaresindeki 14 AD 426 plakalı traktörler, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dere yatağına devrildi.

Kazada, traktörün altında kalan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel

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