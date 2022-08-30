Son dakika haberleri | Bolu'da devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti Güncel Haberler Gelen son dakika haberlerine göre Bolu'nun Seben ilçesinde devrilen traktör altında kalan kişi hayatını kaybetti. Bolu'nun Seben ilçesinde devrilen traktör altında kalan kişi hayatını kaybetti. Dedeler köyünden Seben istikametine seyreden Ahmet Acar (49) idaresindeki 14 AD 426 plakalı traktörler, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dere yatağına devrildi. Kazada, traktörün altında kalan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Güncel Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz Seben Bolu Güncel Haberler Son Dakika

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