Son dakika haberleri... Bolu'da 3 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... Bolu'da 3 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

AA - Zafer Göder - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri... Bolu'da 3 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

Son dakika gelişmesine göre Bolu'da 3 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu.

Bolu'da 3 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu.

Kültür Mahallesi Mimar Sinan Sokak'taki apartmanda yaşayan 58 yaşındaki Durmuş Çelen'den 3 gündür haber alamayan yakınları eve geldi.

Çelen'e ulaşamayan aile yakınları, polise haber verdi. Sağlık personeliyle eve giren polis ekipleri, Çelen'i hareketsiz yatar halde buldu.

Yapılan kontrolde Çelen'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Çelen'in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı'na götürüldü.

AA / Zafer Göder - Güncel

Bolu Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title