Son dakika haberleri! Bodrum'daki uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli adliyede

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde 81 kilo kokain ile 3 kilo skunkun ele geçirildiği operasyonda Ocean Blue' isimli ticari gemide gözaltına alınan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bodrum ilçesi Güllük Limanı'na 26 Temmuz günü hareket halindeki Vanuatu bayraklı 92 metre boyundaki 'Ocean Blue' isimli ticari gemide uyuşturucu madde bulunduğuna dair bilgi alındı. Bunun üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Ekipler, ticariyi gemiyi takibe aldı. Takip sırasında Güllük Körfezi açıklarında ABD bayraklı 'Belgor' isimli motor yatın ticari gemiye yanaşıp ayrıldığı tespit edildi. Bunun üzerine ticari gemi durduruldu. Ancak ABD bayraklı motor yatın kaptanı, yapılan tüm sesli ve görüntülü ikazlara rağmen yoluna devam etti. 4 sahil güvenlik botu, 1 sahil güvenlik dalış timi, 1 sahil güvenlik uçağı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait 1 helikopter tarafından motor yat takibe alındı. Yat, uzun süren takibin ardından önleme manevraları ile zor kullanılarak durduruldu. Motor yattaki 4 kişi gözaltına alındı.

Ekiplerce kıyıda ve denizde arama çalışmaları aralıksız sürerken, 'Ocean Blue' isimli ticari gemideki 14 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.A., Y.T., T.G., B.O., N.B., H.Ö., S.Ş., M.G., N.A., M.A., E.I., S.D., H.A., M.C., adliyeye sevk edildi.