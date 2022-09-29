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Son Dakika | Yaralı martı için seferber oldular

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Son Dakika | Yaralı martı için seferber oldular

Son dakika haberleri... Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaralı halde bulunan martı, Bodrum Belediyesi ekipleri tarafından tedavi edildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaralı halde bulunan martı, Bodrum Belediyesi ekipleri tarafından tedavi edildi.

Bodrum marina tarafından gelen bir ihbarı üzerine bölgeye giden Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, halsiz ve uçamayan martıyı buldu. Martı, Bodrum Belediyesi Torba Sokak Hayvanları Geçici Bakım Merkezi'ne petbulans aracılığıyla nakledildi.

Belediyede görevli veterinerler tarafından ilk müdahalesi gerçekleştirilen ve kanadından yaralandığı tespit edilen martı, tedavisinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yaralı martının 1-2 gün içerisinde doğal ortamına bırakılması bekleniyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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