Son dakika haberleri | Bodrum'da Polis Haftası dolayısıyla iftar programı

BODRUM, MUĞLA (AA) - Bodrum ilçesinde, Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kutlamaları dolayısıyla, iftar programı düzenlendi.

İlçe Garnizon Komutanlığı'ndaki iftara, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, İlçe Garnizon Komutanı Personel Albay Güngör Gündoğan, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Şükrü Arslan, Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Serhat Işık, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Erman Akkaya, Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Mete Durukan, Bodrum İlçe Müftüsü İbrahim Kapancı, daire amirleri, asker polis şehit aileleri ve ilçe emniyet müdürlüğü personeli katıldı.

Programda, Bodrum İlçe Müftüsü İbrahim Kapancı dua etti.

Kaymakam Bayar, etkinlikte yaptığı konuşmada, polislerin Türk milletinin nazar boncuğu, şehit yakınlarının da gözbebeği olduğunu ifade ederek, onları bir araya getirmekten mutluluk duyduklarını dile getirdi.