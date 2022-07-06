Son dakika haber: BODRUM'DA OTOMOBİLLE KAMYONET ÇARPIŞTI: 4 YARALI - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: BODRUM'DA OTOMOBİLLE KAMYONET ÇARPIŞTI: 4 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Son dakika haberler... MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, otomobille kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, otomobille kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Kazada otomobil içerisine sıkışan sürücü güçlükle kurtarılırken, yaralı yakını bölgede görüntü almak isteyen basın mensuplarına tepki gösterdi.

Kaza, saat 22.30 sıralarında yeni hastane kavşağında meydana geldi. Bodrum-Turgutreis istikametine seyir halinde ilerleyen Abdülkadir Irmak yönetimindeki 38 YL 694 plakalı otomobil, Turgutreis istikametinden ilerleyen ve kavşaktan dönüş yapmaya çalışan Veysel Uysal idaresindeki 48 E 3378 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Otomobil, çarpmanın şiddetiyle kaldırıma savruldu. Kazada 2 sürücü ve 2 araçta bulunan 2 yolcu olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve Muğla 911 Arama Kurtarma Araştırma Derneği gönüllüleri sevk edildi. Kazada, otomobil sürücüsü araç içerisinde sıkıştı. Ekiplerin yoğun uğraşları sonucu, sürücü sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından kontrollü olarak sağlanan trafik akışı, araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü. Öte yandan, kurtarma çalışmaları sırasında yaralı yakınları bölgede haberiçin görevini yapan basın mensuplarına tepki gösterdi. Bölgedekilerin araya girmesiyle olayın büyümesi engellendi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title