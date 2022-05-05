BODRUM'DA OTLUK VE MAKİLİK ALANDA ÇIKAN YANGINDA 1,5 HEKTAR ALAN TAHRİP OLDU - Haberler

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BODRUM'DA OTLUK VE MAKİLİK ALANDA ÇIKAN YANGINDA 1,5 HEKTAR ALAN TAHRİP OLDU

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, otluk ve makilik alanda çıkan yangın ekiplerin yoğun uğraşları sonrası söndürüldü.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, otluk ve makilik alanda çıkan yangın ekiplerin yoğun uğraşları sonrası söndürüldü. Yangında 1,5 hektar alan tahrip oldu.

Akyarlar Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında otluk ve makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenden yangın çıktı. Alevleri ve dumanları görenler durumu itfaiyeye sevk edildi. Kentin belirli noktalarında duman görülürken vatandaşlar endişe yaşadı. Bölgeye ulaşan ekiplerin yoğun çabaları ile yangın 3 saat müdahalenin ardından söndürüldü. Soğutma çalışmkaları sürdürülürkenm yangında 1,5 hektar alanın tahrip olduğu öğrenildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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