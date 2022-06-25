Son dakika haberleri | Bodrum'da otluk alanda çıkan ve iş yerine sıçrayan yangın söndürüldü Bir son dakika haberine göre Muğla'nın Bodrum ilçesinde otluk alanda çıkan yangın iş yerine de zarar verdi. Muğla'nın Bodrum ilçesinde otluk alanda çıkan yangın iş yerine de zarar verdi. Turgutreis Mahallesi'ndeki bir fırının arka kısmında bulunan atık malzemeler ile bölgedeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle iş yerine de sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ile Muğla 911 Arama Kurtarma Araştırma Derneği gönüllüleri sevk edildi. Ekiplerin ve gönüllülerin müdahalesiyle söndürülen yangında fırın hasar gördü. AA / Ali Ballı - Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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