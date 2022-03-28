Son dakika haberleri! Bodrum'da kaza yapan kamyonet sürücüsü ağır yaralandı
Bir son dakika haberine göre Muğla'nın Bodrum ilçesinde ağaca ve tabelaya çarpması sonucu kamyonette sıkışan sürücü ağır yaralandı.
BODRUM, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde ağaca ve tabelaya çarpması sonucu kamyonette sıkışan sürücü ağır yaralandı.
Nuri Aldam'ın kullandığı 20 ACH 827 plakalı kargo firmasına ait kamyonet, Gümbet Kavşağı'nda refüjdeki ağaçlara, ardından yönlendirme tabelasına çarparak durdu.
Bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri, kamyonette sıkışan sürücüyü uğraşlar sonucu çıkardı. Hastaneye kaldırılan Aldam'ın tedavisi sürüyor.
Öte yandan, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.
Görüntülerde, orta refüjde hızla ilerleyen kamyonetin yönlendirme tabelasına çarpması, ardından da kazayı gören vatandaşların yardım için bölgeye koşturması yer alıyor.