Son dakika haberleri... Bodrum'da dolandırıcılık iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı Edinilen son dakika gelişmesine göre Muğla'nın Bodrum ilçesinde, dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı. Muğla'nın Bodrum ilçesinde, dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı. Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Bodrum KOM Büro Amirliği ekipleri, Ortakent Mahallesi'nde kendilerini emlakçı olarak tanıtan 4 kişinin 30 kişiyi dolandırdığı ihbarını üzerine çalışma başlattı. Ekipler, şüphelilerin "Pinokyo" adlı sitedeki evleri internete koyarak ilana çıkardığını daha sonra da ev kiralama vaadiyle vatandaşlarla görüntülü konuşmalar yaparak evleri gezdirdiğini belirledi. Tatil amaçlı kiralama yapan vatandaşları yaklaşık 2 milyon lira dolandırdığı tespit edilen şüpheliler ortadan kayboldu. Mağdur vatandaşların ihbarı üzerine geniş çaplı soruşturma başlatan ekipler, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde S.G.İ. ile O.E, O.E. ve S.Y'yi yaptığı operasyonla yakaladı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi. AA / Ali Ballı - Güncel Bodrum Muğla Güncel Haberler Son Dakika

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