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Son dakika haberleri... BM, Malezya'nın ölüm cezasını kaldırmaya yönelik planını destekledi

AA - Ömer Faruk Yıldız - Güncel
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Son dakika haberleri... BM, Malezya'nın ölüm cezasını kaldırmaya yönelik planını destekledi

Son dakika haberi: Birleşmiş Milletler (BM), Malezya hükümetinin ölüm cezasının kaldırılacağına dair açıklamasını olumlu karşıladı.

Birleşmiş Milletler (BM), Malezya hükümetinin ölüm cezasının kaldırılacağına dair açıklamasını olumlu karşıladı.

BM insan hakları uzmanlarından yapılan yazılı açıklamada, ölüm cezasının insan hakları ve onuruna ters düştüğü belirtilerek, "Ölüm cezasının emredici hüküm olarak kullanılması, keyfi olarak yaşama son verme ve adil yargılama sürecinin ihlaliyle sonuçlanmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Malezya hükümetinin söz konusu kararı desteklenirken, "Malezya, ölüm cezasını kaldırarak uyuşturucu bağlantılı suçlar için idam cezasının uygulandığı bölge ülkelerine güçlü bir işaret verecektir." değerlendirmesi yapıldı.

Ölüm cezasının kaldırılmasına yönelik henüz bir taslak metnin meclise sunulmadığı hatırlatılarak, Malezya hükümetine, "ölüm cezası gerektiren suçları alternatif cezalara dönüştürecek yasa değişikliği teklifini gecikme olmadan meclise sunma" çağrısı yapıldı.

Cezanın kaldırılması durumunda Malezya'da 1300'den fazla mahkumun hayatının kurtarılacağı bilgisi paylaşılarak, "Medeni ve Siyasi Haklar Uluslararası Sözleşmesi'nin onaylanması ve uygulanması dahil Malezya'nın ölüm cezasını kaldırmaya yönelik bütün çabalarını destekleyeceğiz." denildi.

Ekimde parlamentoya getirilmesi planlanıyor

Malezya'da cinayet, uyuşturucu kaçakçılığı, terörizm, insan kaçırma ve ateşli silah bulundurma, ölümle cezalandırılan suçlar arasında yer alıyor.

10 Haziran'da ölüm cezasının kaldırılmasına yönelik çalışmaların yapılması kararını alan hükümet, zorunlu ölüm cezasını kaldırmak için yasal değişiklik paketini ekimde parlamentoya getirmeyi planlıyor.

Malezya Başbakanlığına bağlı fiili Adalet Bakanı olarak görev yapan Wan Junadi Tuanku Jaafar, ilgili değişikliklerin parlamento ve senatoda görüşüldükten sonra Ocak 2023'e kadar ölüm cezasının fiilen kaldırılacağını açıklamıştı.

AA / Ömer Faruk Yıldız - Güncel

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