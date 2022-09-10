Son dakika haberleri | BM Genel Sekreteri Guterres, Pakistan'a selle mücadelede hızla yardım edilmesini istedi

Gelen son dakika haberine göre Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, uluslararası topluma, şiddetli yağış ve sellerle mücadele eden Pakistan'a, hızla yardım edilmesi çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, uluslararası topluma, şiddetli yağış ve sellerle mücadele eden Pakistan'a, hızla yardım edilmesi çağrısında bulundu.

Guterres, Pakistan'a düzenlediği iki günlük ziyaretin son gününde, selden en çok zararı gören eyaletlerden Sindh ve Belucistan'a gitti.

Sindh'in Sukkur bölgesindeki ziyaretinde Başbakan Şahbaz Şerif'in de eşlik ettiği Guterres, burada Sindh Başbakanı Murat Ali Şah'tan selin yol açtığı zarar ve kurtarma çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Guterres, daha sonra Belucistan'ın Usta Muhammed bölgesine yaptığı ziyarette, " Pakistan'ın bu krizin üstesinden gelmesi için bugün büyük finansal desteğe ihtiyacı var. Bu, cömertlik değil, adalet meselesi." ifadelerini kullandı.

Guterres, Pakistan'a maddi yardımda bulunabilecek ülkelerin bunu hemen yapması gerektiğini vurguladı.

Şiddetli yağışlar ve sellerde ağır zarar gören Sindh ve Belucistan'da, tarım alanları da su altında kaldı.

Muson döneminde şiddetli yağışlar alan Pakistan ve bölge ülkelerinde söz konusu dönem, iklim değişikliğinin etkisiyle on yıllardır daha ağır geçiyor.

İklim değişikliğine yol açan karbon emisyonunun yüzde 21,5'inden ABD, 16,5'inden Çin ve 15'inden Avrupa Birliği sorumluyken Pakistan'ın payı ise yalnızca yüzde 0,4.

Pakistan'da yaşanan şiddetli yağışlar ve sel felaketi, iklim değişikliğinin yoksul toplumlar üzerinde orantısız etkileri olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Felaketin bilançosu ağır

Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı (NDMA) verilerine göre, 14 Haziran'dan bu yana etkili olan yağışlar nedeniyle 1396 kişi öldü, 12 bin 728 kişi yaralandı.

Yağışlar nedeniyle 1 milyon 743 bin 345 ev hasar gördü, bunların 568 bin 817'si tamamen yıkıldı.

Toplam 6 bin 674 kilometre yol, 269 köprü yıkıldı, 750 binden fazla çiftlik hayvanı telef oldu. Yağışlardan 33,4 milyon kişi etkilenirken kurulan çadır kamplarında 634 bin 749 kişi yaşamını sürdürüyor.