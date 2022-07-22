Son dakika haberleri | BM Genel Sekreteri Guterres: "(İstanbul'daki tahıl koridoru anlaşması) Bugün Karadeniz'de, dünyanın her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğu bir... - Haberler

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Son dakika haberleri | BM Genel Sekreteri Guterres: "(İstanbul'daki tahıl koridoru anlaşması) Bugün Karadeniz'de, dünyanın her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğu bir...

AA - Güncel
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Son dakika haberleri | BM Genel Sekreteri Guterres: '(İstanbul'daki tahıl koridoru anlaşması) Bugün Karadeniz'de, dünyanın her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğu bir...

Gelen son dakika haberine göre BM Genel Sekreteri Guterres: "(İstanbul'daki tahıl koridoru anlaşması) Bugün Karadeniz'de, dünyanın her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğu bir umut ışığı var"

BM Genel Sekreteri Guterres: "( İstanbul'daki tahıl koridoru anlaşması) Bugün Karadeniz'de, dünyanın her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğu bir umut ışığı var"

AA / Güncel

Birleşmiş Milletler Karadeniz İstanbul Güncel Haberler Son Dakika

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