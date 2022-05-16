Son dakika haberleri | Bitlis Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Canevi 1 oy farkla seçimi kazandı - Haberler

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Son dakika haberleri | Bitlis Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Canevi 1 oy farkla seçimi kazandı

AA - Serdar Adıyaman - Güncel
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Son dakika haberleri | Bitlis Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Canevi 1 oy farkla seçimi kazandı

Son dakika haberleri... Bitlis Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Ayvaz Canevi, 1 oy farklı yeniden başkanlığa seçildi.

BİTLİS (AA) - Bitlis Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Ayvaz Canevi, 1 oy farklı yeniden başkanlığa seçildi.

Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Bitlis ESOB'un 23. Olağan Genel Kurul Toplantısı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından 93 delegenin katılımıyla gerçekleştirilen seçimde, Canevi 46, diğer aday Mesut Şeker ise 45 oy aldı.

Seçimde bir oy geçersiz sayıldı, bir zarf da boş çıktı.

Seçimi 1 oy farkla kazanan Canevi, kendilerini tekrar bu göreve layık gören üyelere teşekkür etti.

AA / Serdar Adıyaman - Güncel

Esnaf ve Sanatkarlar, Bitlis, Güncel, Haberler

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