Son dakika haberleri: BİSİKLET HIRSIZLIĞI GÜVENLİK KAMERASINDA

HİSARCIK, KÜTAHYA (DHA) - MERSİN'de son bir ayda 8 farklı adresten bisiklet hırsızlığı yaptığı tespit edilen şüpheli yakalandı.

Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede son bir ay içerisinde meydana gelen bisiklet hırsızlığı olaylarını aydınlatmak için çalışma başlattı. Hırsızlık olaylarının yaşandığı bölgelerde güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüpheli T.P.'yi tespit etti. Ekipler, T.P.'nin ilçede 8 farklı adreste bisiklet çaldığını tespit etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel