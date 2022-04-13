Son dakika haberleri... Bingöl'de şehit aileleri ile gaziler onuruna iftar verildi

KARŞIYAKA, İZMİR (AA) - Bingöl Valiliğince şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar programı düzenlendi.

Karşıyaka Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda düzenlenen programda, şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Şehit aileleri ve gazilerle bir süre sohbet eden Vali Kadir Ekinci, burada yaptığı konuşmada, ramazan ayının tüm insanlığa hayır getirmesi temennisinde bulundu.

Şehitliğin yüce bir mertebe olduğunu ifade eden Ekinci, şöyle konuştu:

"Allah, Kur'an-ı Kerim'de kendilerine nimet verilen dört kesimden bahsediyor. Bunların peygamberler, sıddıklar, şehitler ile iyi kimseler olduğunu ve onlarla birlikte olmanın, onlarla arkadaşlığın 'ne güzel' olduğunu buyuruyor. Evet, bizim inancımızda şehitlik ve gazilik, ezan, bayrak, devlet ve millet sevgisinin en taçlanmış, en yüce halidir. Evlatlarınız bir gül bahçesine girercesine şehadet mertebesine erdiler. Evlatlarınız kalbimizin en müstesna yerinde ebediyen yaşamaya devam edecektir."

Vatan uğruna canını hiçe sayan gazilerin göğsünde taşıdığı madalyaların bu milletin onuru ve şerefi olduğunu dile getiren Ekinci, gazilerin hakkını hiçbir şekilde ödeyemeyeceklerini söyledi.

Programa, Bingöl Vali Yardımcısı Fatih Kaya, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan Şahin, İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat, Vali Ekinci'nin eşi Tuba Ekinci, şehit aileleri ve gaziler katıldı.