Son dakika haberleri! Bingöl'de PKK'lı teröristlerce kullanılan 4 sığınak imha edildi
AA - Rıdvan Korkulutaş - Güncel
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Son dakika haberlerine göre Bingöl'ün Genç ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca kullanıldığı belirlenen 4 sığınakta, el yapımı ve plastik patlayıcı bulundu.
Bingöl'ün Genç ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca kullanıldığı belirlenen 4 sığınakta, el yapımı ve plastik patlayıcı bulundu.
Valiliğin açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe kırsalında icra edilen operasyon kapsamında arazi araması yaptı.
Terör örgütü PKK mensuplarınca kullanılan 4 sığınakta gerçekleştirilen aramada, el yapımı ve 50 gram plastik patlayıcı ile muhtelif yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Sığınaklar ve malzemeler ekiplerce imha edildi.
AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel