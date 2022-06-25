Son dakika haberleri! Bingöl'de PKK'lı teröristlerce kullanılan 4 sığınak imha edildi Son dakika haberlerine göre Bingöl'ün Genç ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca kullanıldığı belirlenen 4 sığınakta, el yapımı ve plastik patlayıcı bulundu. Bingöl'ün Genç ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca kullanıldığı belirlenen 4 sığınakta, el yapımı ve plastik patlayıcı bulundu. Valiliğin açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe kırsalında icra edilen operasyon kapsamında arazi araması yaptı. Terör örgütü PKK mensuplarınca kullanılan 4 sığınakta gerçekleştirilen aramada, el yapımı ve 50 gram plastik patlayıcı ile muhtelif yaşam malzemeleri ele geçirildi. Sığınaklar ve malzemeler ekiplerce imha edildi. AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel Bingöl PKK Güncel Haberler Son Dakika

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