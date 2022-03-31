Son dakika haberleri... Bingöl'de jandarma, tekstil fabrikasında çalışan kadınlara KADES'i tanıttı - Haberler

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Son dakika haberleri... Bingöl'de jandarma, tekstil fabrikasında çalışan kadınlara KADES'i tanıttı

AA - Rıdvan Korkulutaş - Güncel
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Son dakika haberleri... Bingöl'de jandarma, tekstil fabrikasında çalışan kadınlara KADES'i tanıttı

Son dakika haberi... Bingöl'de jandarma ekipleri, tekstil fabrikasında çalışan kadınlara Kadın Destek Uygulaması'nı (KADES) anlattı.

Bingöl'de jandarma ekipleri, tekstil fabrikasında çalışan kadınlara Kadın Destek Uygulaması'nı ( Kades ) anlattı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında hayata geçirilen Kades'i tanıtmak amacıyla fabrikalarda çalışan kadınları ziyaret etti.

Ekipler, burada 300 kadına KADES hakkında bilgi vererek, uygulamayı kadınların telefonlarına yükledi.

AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Bingöl, KADES, Güncel, Haberler

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