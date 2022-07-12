Son dakika haberleri | Bingöl'de çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü Son dakika gündem haberine göre Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerce kontrol altına alındı. Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerce kontrol altına alındı. Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Elmalı köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Köy sakinlerinin ihbarıyla bölgeye Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla yangın büyümeden söndürüldü. AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel Bingöl Güncel Haberler Son Dakika

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