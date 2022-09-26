Son dakika haberi! Besi çiftliğinde çıkan yangın hasara yol açtı Güncel Haberler Gelen son dakika haberlerine göre Bingöl'de besi çiftliğinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Bingöl'de besi çiftliğinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Merkeze bağlı Ağaçeli köyündeki besi çiftliğinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede samanlığa yayıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. 80 büyükbaş hayvan çiftlikten çıkarılırken, ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında çiftlik hasar gördü, saman balyaları yandı. Güncel Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş İtfaiye Bingöl Güncel Haberler Son Dakika

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