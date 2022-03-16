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Askeri helikopter köpek saldırısına uğrayan kişi için havalandı

AA - Rıdvan Korkulutaş - Güncel
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Bingöl'ün Genç ilçesinde yolu kar nedeniyle kapalı olan mezrada köpek saldırısına uğrayan kişi, askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

Bingöl'ün Genç ilçesinde yolu kar nedeniyle kapalı olan mezrada köpek saldırısına uğrayan kişi, askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

Sağgöze köyünün Sevimli mezrasında yaşayan 62 yaşındaki İbrahim Gürkan, ahırdan çıktığı sırada bir köpeğin saldırısına uğradı.

Kendi imkanlarıyla köpekten kurtulan Gürkan, sol kolundan yaralandı.

Mezra yolunun kardan dolayı kapalı olması nedeniyle Gürkan'ın yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

Sağlık ekiplerinin yolu karla kapanan mezraya ulaşması mümkün olmayınca bölgeye askeri helikopter sevk edildi.

Mezraya iniş yapan helikoptere alınan Gürkan, Bingöl Devlet Hastanesine ulaştırıldı.

Gürkan, hastanede yapılan müdahalenin ardından gazetecilere, mezrada kendisine saldıran köpekten zor kurtulduğunu, saldırıda kolundan yaralandığını belirtti.

Sağgöze köyü muhtarı Nevzat Akay da kendilerine destek sunan herkese teşekkür ederek, "Ambulansın mezraya gitmesi mümkün değildi. Talebimizi karşıladılar, bu şekilde hastamız kurtarıldı. Allah kendilerinden razı olsun." dedi.

Askeri helikopter köpek saldırısına uğrayan kişi için havalandı

Askeri helikopter köpek saldırısına uğrayan kişi için havalandı

Askeri helikopter köpek saldırısına uğrayan kişi için havalandı

Askeri helikopter köpek saldırısına uğrayan kişi için havalandı

Askeri helikopter köpek saldırısına uğrayan kişi için havalandı

Askeri helikopter köpek saldırısına uğrayan kişi için havalandı

Askeri helikopter köpek saldırısına uğrayan kişi için havalandı

AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel

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