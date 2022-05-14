Bilecik'te motosikletiyle dereye düşen kişi hayatını kaybetti - Haberler

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Bilecik'te motosikletiyle dereye düşen kişi hayatını kaybetti

AA - Yavuz Emrah Sever - Güncel
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Bilecik'te motosikletiyle seyir halindeyken dengesini kaybederek dereye düşen Salim Yeşil (72) hayatını kaybetti.

Bilecik'te motosikletiyle seyir halindeyken dengesini kaybederek dereye düşen Salim Yeşil (72) hayatını kaybetti.

Merkeze bağlı Başköy köyünde 11 AB 655 plakalı motosikleti ile seyreden Yeşil, köprüden geçerken dengesini kaybederek Karasu Deresi'ne düştü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Yeşil'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yeşil'in hayatını kaybettiğini öğrenen yakınları da olay yerine geldi.

Salim Yeşil'in cenazesi Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel

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