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Lastik üretim fabrikasında yangın

AA - Muhsin Arslan - Güncel
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Bilecik'te lastik üretim fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Bilecik'te lastik üretim fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Bilecik 1. Organize Sanayi Bölgesi içerisindeki otomobil lastik üreten fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

AA / Muhsin Arslan - Güncel

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