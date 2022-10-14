Son dakika haberleri! Bilecik'te kavgada bıçaklanan 30 yaşındaki kişi hastanede öldü
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Son dakika haberine göre Bilecik'te kavga sırasında bıçaklanarak ağır yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Bilecik'te kavga sırasında bıçaklanarak ağır yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
İsmetpaşa Mahallesi Hilali Ahmer Sokağı'nda iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Bıçakla ağır yaralanan Baran Savaş (30), 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis, kavgaya karıştıkları belirlenen 4 kişiyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Güncel