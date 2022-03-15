Son dakika haberleri | Karısını ve kayınpederini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis

Bilecik'te boşanma aşamasındaki eşini ve kayınpederini silahla öldüren sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Bilecik Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, sanık Onur Acar (32) tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Olayda eşini ve kızını yitiren Fatma Duman ile taraf avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

Son savunmaları dinleyen mahkeme heyeti, Cemile Nur Acar ve babası Abdullah Duman'ı pompalı tüfekle öldüren Onur Acar hakkındaki kararını açıkladı.

Heyet, sanığı eşine karşı "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, kayınpederine yönelik ise "adam öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

"Hiçbir şekilde benim canlarım geri gelmeyecek"

Öldürülenlerin yakınlarının avukatı İlyas Geçgelen, adliye çıkışında gazetecilere, sanığın cezasında iyi hal veya takdir indirimi uygulanmadığını söyledi.

Mahkemenin kararının bekledikleri gibi olduğunu belirten Geçgelen, "Biz artık aileyle değerlendireceğiz. İstinaf veya temyize gideriz, gitmeyiz onu ayrıca değerlendireceğiz." dedi.

Fatma Duman ise sanığa hak ettiği cezanın verildiğini dile getirerek, "Ne ceza alırsa alsın hiçbir şekilde benim canlarım geri gelmeyecek. Şu anda çok zor bir an yaşıyorum ama inşallah ebediyen oradan çıkamaz." diye konuştu.

CHP İl Kadın Kolları Başkanı Nurten Bilecikligil de olaydan büyük üzüntü duyduklarını ifade etti.

Adalete güvendiklerini anlatan Bilecikligil, "Ömür boyu hiçbir şekilde aftan yararlanamayacağı şekilde ceza aldığının bilgisini aldık. Ömür boyu orada yatacak. Yatması bir şeyi değiştirmiyor. Bu diğer boşanmalarda yaşanan olaylara çok büyük bir örnek olsun. Yaşamasınlar, herkes kendi adaletini sağlamasın. Adliye burada, hukuk burada, hukuk gereğini yapacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Olay

Onur Acar, 16 Kasım 2020'de boşanma aşamasındaki eşi Cemile Nur Acar (23) ve babası Abdullah Duman'a (48) adliye önünde pompalı tüfekle saldırıda bulunmuştu. Yaralanan baba Duman kaldırıldığı hastanede aynı gün, kızı ise 12 gün süren yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetmişti.