Son dakika haberleri | Bilecik'te iki grup arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı
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Edinilen son dakika gelişmesine göre Bilecik'te iki grup arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı.
Bilecik'te iki grup arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı.
Sakarya- Bilecik yolu, Hürriyet 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikanın inşaatında çalışan taşeron işçiler arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine iki grup arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Uğur Baklacı - Güncel