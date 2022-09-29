Son dakika haberleri | Bilecik'te iki grup arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı Güncel Haberler Edinilen son dakika gelişmesine göre Bilecik'te iki grup arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı. Bilecik'te iki grup arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı. Sakarya- Bilecik yolu, Hürriyet 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikanın inşaatında çalışan taşeron işçiler arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki grup arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Güncel Kaynak: AA / Uğur Baklacı Organize Sanayi Bölgesi Hürriyet Bilecik Güncel Haberler Son Dakika

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