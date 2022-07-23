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Son dakika haberleri! Bilecik'te 4 aracın karıştığı trafik kazasında 12 kişi yaralandı

AA - Yavuz Emrah Sever - Güncel
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Son dakika haberleri! Bilecik'te 4 aracın karıştığı trafik kazasında 12 kişi yaralandı

Son dakika haberi: Bilecik'te kamyonet, minibüsün ve iki tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 12 kişi yaralandı.

Bilecik'te kamyonet, minibüsün ve iki tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 12 kişi yaralandı.

Bilecik-Bozüyük kara yolunda Bozüyük yönüne peş peşe seyreden 11 AG 335 plakalı saman yüklü kamyonet, 11 AAR 400 ve 42 AJT 829 plakalı iki tır ile 43 EN 649 plakalı minibüs çarpıştı.

Kazada minibüs sürücüsü Hasan Özen ile minibüste bulunan 11 orman işçisi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle kara yolunun Bozüyük istikametinde araç kuyruğu oluştu.

Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından kara yolunda ulaşım tek şeritten kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal ile İl Jandarma Alay Komutan Yardımcısı Albay Burhanettin Erdoğan da kaza yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı.

AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel

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