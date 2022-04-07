Beyşehir Kaymakamı Özdemir şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu

Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir iftarda şehit ve gazi yakını ailelerle bir araya geldi.

Beyşehir Kaymakamlığı tarafından Beyşehir Öğretmenevi'nde şehit aileleri ve gaziler onuruna düzenlenen iftar programı Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Daha sonra, konuşan Kaymakam Özdemir, şehitliğin kutsiyetini anlattı.

Özdemir, Türk insanının Anadolu coğrafyasında tutunmanın bedelini bin yıldır döktüğü şehit kanlarıyla ödediğini belirterek, "Bu coğrafyada neden bu kadar şehit veriyoruz? Evet, bu coğrafyada şehit vermemizin sebebi çok büyük olması ve başı dik ve hür yaşamanın bedelinden kaynaklanmaktadır. Bundan sonra yine şehit verecek miyiz? Evet, bundan sonra da şehitler vereceğiz. Çünkü, su nasıl suya benziyorsa, bir milletin geleceği de geçmişine o derece benzer." dedi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Beyşehir Temsilcisi Ahmet Taşkın da, Kaymakam Yusuf Özdemir'e şehit aileleri ve gazilerle iftarda bir araya getirmesinden dolayı teşekkür etti.

İftar programına, Beyşehir Cumhuriyet Başsavcısı Tuba Ersöz, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Muhsin Başkaya, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Türkmen, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Beyşehir Temsilcisi Mehmet Gümüşkan, İlçe Müftüsü Veysel Kükrek, kurum amirleri, meclis üyeleri, muhtarlar, gaziler ve şehit aileleri katıldı.