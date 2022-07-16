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Son dakika haberleri! Beypazarı'nda 15 Temmuz şehitleri anıldı

AA - Yaşar Tonbak - Güncel
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Son dakika habere göre 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen program Sinevizyon gösterimi Saygı duruşu ve istiklal Marşı Duaların edilmesi ANKARA - Beypazarı ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen program

Sinevizyon gösterimi

Saygı duruşu ve istiklal Marşı

Duaların edilmesi

ANKARA - Beypazarı ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Beypazarı

Beypazarı'nda 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Kaymakam Oktay Erdoğan, hain darbe girişiminin üzerinden 6 yıl geçtiğini anımsatarak, "Allah bir daha böylesi bir günü bu millete yaşatmasın. Bu millet, 15 Temmuz akşamında, yakın tarihinde görmediği en alçak, en hain ve en sinsi bir hareketin hedefi olmuştur. Türk milleti ve Türk Devleti'nin istiklali ve istikbali, yakın tarihinde bu kadar büyük bir tehlike ile karşılaşmamıştır." dedi.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan da "Bu millet, tarihinde görmüş olduğu en büyük ihaneti yaşamıştır. Allah bizlere öylesi bir günü yaşatmasın." ifadelerini kullandı.

Din görevlilerinin Kur'an-ı Kerim okuduğu programda, İlçe Müftüsü Ahmet İnciler tüm şehitler için dua etti. Meydanı dolduran vatandaşlar, ellerinde bayraklarla "demokrasi nöbeti" tuttu.

AA / Yaşar Tonbak - Güncel

Demokrasi Beypazarı Hisarcık Güncel Haberler Son Dakika

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