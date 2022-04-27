Beyoğlu'ndaki pitbull saldırısında köpeğin sahibi tahliye edildi

Beyoğlu'nda pitbull cinsi köpeğini, kendisini uyaran kişilere saldırttığı iddiasıyla tutuklu yargılanan Orhan Yıldırım'ın tahliyesine karar verildi.

İstanbul 37. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Orhan Yıldırım ve avukatı ile müştekiler Bilgin Elbay ve Muzaffer Akçayır katıldı.

Duruşmada söz alan müşteki Akçayır, olay günü Tophane'de pitpull cinsi başıboş duran köpeğin önünden geçtiği sırada, çevredeki kişilerin, köpeğin sahibinin kim olduğunu sorduğunu aktardı.

Bu sırada elinde tasma ile gelen sanığın, köpeğin sahibi olduğunu söylediğini belirten Akçayır, sanığa köpeğe neden tasma ve ağızlık takmadığını sorduğunu ifade etti.

Sanıktan, çevredekilere havlayan köpeği buradan almasını istediğini anlatan Akçayır, "Bunun üzerine köpeğin tasması nasıl olduysa çıktı anlamadım. Sanığın köpeğe emir verdiği duydum. Köpek üstüme geliyordu solumda uzun bir sopa vardı. Bu köpeklerin insanların boğazına doğru saldırıya geçtiğini biliyordum. Üstüme hamle yapınca köpeğe sopayla vurdum, 10 dakika mücadele ettim." dedi.

"Hala psikolojik tedavi görüyorum"

Bir süre sonra komutla köpeğini çağıran sanıktan şikayetçi olduğunu dile getiren Akçayır, "Ayağımın altı, sırtım, kollarımdan yaralandım. Psikolojik olarak da hala tedavi görüyorum. Köpeğin benden önce aynı başka birini de ısırdığını duydum. Basit bir yaralama gibi gözükse de reflekssiz biri olsaydım ölebilirdim. Can havliyle elimden gelen mücadeleyi yaptım." diye konuştu.

Söz alan sanık Orhan Yıldırım ise köpeğe komut vermediği üzerine defalarca yemin etmesi üzerine hakim tarafından uyarıldı.

Köpeğin saldırıda bulunduğunu kabul eden sanık Yıldırım, "Müştekilere uzaklaş dedim, uzaklaşmadılar. Sopayla, inşaat küreğiyle üstüme koştular." dedi.

Hakimin, "Dua et sana vurmamışlar." demesi üzerine Yıldırım, "Köpek olmasa bana vuracaklardı. Yalan söylüyorlar, köpek kucağımda değildi. Sizleri kandırıyorlar. Evet ısırdı, ben ayağından tuttum çektim köpeği, ben tutmasam daha kötü olurdu. Ben kurtardım." ifadelerini kullandı.

Mahkeme, sanığın savunmasının alınmış olması ve tutuklulukta geçtiği süreyi göz önünde bulundurarak adli kontrolle tahliyesine karar verdi.

Sanığın her gün evine en yakın karakola giderek imza atmasına karar veren mahkeme, Yıldırım'a duruşmalara katılmadığı takdirde hakkında yakalama emri çıkarılacağı uyarısı yaptı.

Mahkeme, diğer eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı erteledi.

"Köpek görünce yolumu değiştiriyorum"

Duruşma sonrası gazetecilere açıklama yapan Muzaffer Akçayır, kanunda bu hayvanların tasmasız ve ağızlıksız gezdirilemeyeceğinin yazıldığını belirterek, "Ayağımdan yaralanmıştım, kimine göre basit olay ama bana göre ölümle burun buranaydım. Karşı tarafı da dinledim, büyük bir oyuncu, büyük bir yalandı. Mahkemenin kararına saygı duyuyorum." dedi.

Kolundaki köpek dövmesini basın mensuplarına gösteren Akçayır, şunları söyledi:

"Hayvanları seviyorum. Kolumda köpek dövmem var. Kimse kimseyi kandırmasın. O (sanık) rahat rahat dolaşırken ben çalışamaz hale geldim. Hala yürürken ayaklarım ağrıyor. Artık köpek görünce yolumu değiştiriyorum. Abartısız söylüyorum, en ufak köpekten tutun en büyük köpeğe kadar yolumu değiştiriyorum. Artık korkuyorum. Başıma geldi, bir daha gelmesini istemiyorum, tedbirli davranıyorum."

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Orhan Yıldırım'ın 15 Şubat'ta Beyoğlu Hacımimi Mahallesi Karabaş Mektebi Sokak'ta pitbull cinsi köpeğini ağızlıksız gezdirdiği belirtiliyor.

Müştekiler Bilgin Elbay ve Muzaffer Akçayır'ın, bu konuda uyardığı sanığın, ipini söktüğü köpeğini "tut" diyerek müştekilerin üzerine saldırttığı kaydedilen iddianamede, müştekilerin köpek saldırısı sonucu yaralandıkları aktarılıyor.

İddianamede, olay yeri inceleme görüntülerinde, sanığın tasmasını bıraktığı köpeğin müştekilere saldırdığı, daha sonra kaçan sanığın ıslık çalarak köpeğini geri çağırdığı kaydediliyor.

Sanığın, suçu köpeğiyle birlikte işlemesi nedeniyle iki kişiye karşı "silahla kasten yaralama" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi isteniyor.