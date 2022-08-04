Beylikdüzü'nde 'Cüzdanım Evde' kaldı diyerek esnafı dolandırmıştı, tutuklandı

BEYLİKDÜZÜ'nde, 5 ayrı işyerini "Cüzdanım evde kaldı. Yan dükkanda çalışıyorum" yalanı ile 4 bin 620 lira dolandıran F.N.A adlı kadın, polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu yakalandı. F.N.A., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Beylikdüzü'nün Gürpınar, Kavaklı, Adnan Kahveci Mahallelerinde bulunan 5 ayrı iş yerinde "Karşı dükkanda çalışıyorum. Ürünün parasını hemen getireceğim. Cüzdanım evde kalmış" gibi yalanlarla bir kadın 4 bin 620 lira dolandırdı. İş yeri sahiplerinin şikayeti üzerine çalışmalara başlayan polis ekipleri, dolandırıcı kadının kimliğini tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucunda F.N.A., Adnan Kahveci Mahallesinde polis ekiplerince yakalandı. Polis merkezine götürülen kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. F.N.A. çıkartıldığı mahkemece "Dolandırıcılık" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.