Son dakika haberleri: Beylikdüzü'nde bir kadın tabancayla vurularak öldürüldü - Haberler

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Son dakika haberleri: Beylikdüzü'nde bir kadın tabancayla vurularak öldürüldü

AA - Abdülkerim Güzel - Güncel
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Son dakika haberleri: Beylikdüzü'nde bir kadın tabancayla vurularak öldürüldü

Son dakika habere göre İstanbul Beylikdüzü'nde bir kadını tabancayla vurarak öldüren zanlı, aynı silahla intihar etti.

BEYLİKDÜZÜ, İSTANBUL (AA) - İstanbul Beylikdüzü'nde bir kadını tabancayla vurarak öldüren zanlı, aynı silahla intihar etti.

Alınan bilgiye göre, Haramidere Sanayi Sitesi girişinde Y.K. isimli kadına tabancayla ateş eden H.Ö, daha sonra aynı silahla kendisini başından vurdu.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

H.Ö'nün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Y.K. de kurtarılamadı.

Bu arada, H.Ö'nün intihar ettiği an ve sağlık ekiplerinin Y.K'ye müdahalesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

AA / Abdülkerim Güzel - Güncel

Beylikdüzü, İntihar, Güncel, Haberler

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