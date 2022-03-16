Son dakika haberleri | Beykoz'da ahırda çıkan yangında 10 hayvan telef oldu

İSTANBUL (AA) - İstanbul Beykoz'da bir ahırda çıkan yangında 10 büyükbaş hayvan telef oldu.

Alınan bilgiye göre, Örnekköy Mahallesi Tepetarla Caddesi'nde, Kenan Bakoğlu'na ait ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Ahırdan dumanların yükseldiğini görenlerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevlerin tamamen sardığı ahırdaki yangın söndürüldü.

Yapılan kontrolde ahırda bulunan 8 büyükbaş ve iki buzağının telef olduğu belirlendi.

Ahır sahibinin akrabası Orhan Bakoğlu, yangını duyduktan sonra geldiklerini, alevlerin sardığı ahırdan hayvanları çıkaramadıklarını ifade ederek, "Alevler ahırın her tarafını sarmıştı. İçeri girdik hayvanlar telef olmuştu. 8 büyükbaş ve 2 buzağı telef oldu. Çok üzüldük. Zararımız çok büyük. Yangının elektrikten çıktığını düşünüyoruz. Süt dolaplarının olduğu yerde, fareler kabloları yemiş olabilir." diye konuştu.

Bir vatandaş tarafından çekilen görüntüde, ahırın yandığı görülürken, ahır sahiplerinin "Allah'ım sen yardım et" şeklinde feryat edip ağladığı duyuluyor.