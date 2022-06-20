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Son dakika haberleri | Beton mikserinin üstüne devrildiği otomobildeki baba ve oğul öldü

AA - Sergen Sezgin - Güncel
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Son dakika haberleri | Beton mikserinin üstüne devrildiği otomobildeki baba ve oğul öldü

Son dakika haberlerine göre Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, beton mikserinin otomobilin üstüne devrilmesi sonucu baba ve oğul hayatını kaybetti, 3'ü aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, beton mikserinin otomobilin üstüne devrilmesi sonucu baba ve oğul hayatını kaybetti, 3'ü aynı aileden 5 kişi yaralandı.

İzmir- Bursa yolunun Uludağ Üniversitesi kavşağı yakınlarında Erol Y. yönetimindeki 16 NZR 88 plakalı beton mikseri, bariyere çarptıktan sonra karşı yöne geçip Mehmet Ali K. idaresindeki 16 APK 709 plakalı otomobilin üstüne devrildi.

Çarpmanın etkisiyle farklı yöne savrulan otomobildeki sürücü Mehmet Ali K. ve eşi Fatma K. ile çocukları Mustafa Efe K. (10), Semih K. (13) ve Elif Hüma K. (4) araçta sıkıştı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan aile fertlerinden Mehmet Ali K. ve oğlu Mustafa Efe K. yaşamını yitirdi.

Otomobildeki Semih K. ve Elif Hüma K. ile beton mikseri sürücüsü Erol Y, ağır şekilde, Fatma K. ise hafif yaralandı.

Mikserin çarptığı 10 AGD 047 plakalı otomobilin sürücüsü Fatih S. de kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

Yaralılar Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılırken, hayatını kaybedenlerin cenazeleri Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

AA / Sergen Sezgin - Güncel

Uludağ Üniversitesi Mustafa Efe Bursa Güncel Haberler Son Dakika

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