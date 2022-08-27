Son dakika haberleri | BEŞİKTAŞ TRİBÜN LİDERLERİNDEN SEYİT SUBAŞI'NIN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ SALDIRI KAMERADA Güncel Haberler Son dakika gündem haberine göre BEŞİKTAŞ'ın tribün liderlerinden Seyit Subaşı'nın (45), Bayrampaşa'da bir alışveriş merkezinin kafesinde öldürüldüğü silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı. BEŞİKTAŞ'ın tribün liderlerinden Seyit Subaşı'nın (45), Bayrampaşa'da bir alışveriş merkezinin kafesinde öldürüldüğü silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı. Bayrampaşa'da alışveriş merkezindeki kafede dün akşam arkadaşlarıyla oturan Seyit Subaşı, silahlı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan Subaşı, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, saldırgan Mustafa Y., olay yerinin 50 metre yakınında gözaltına alındı. SALDIRI ANI KAMERADA Silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, saldırganın arkadaşlarıyla kafede oturan Subaşı'ya silahla ateş ettiği ve Subaşı'nın vurulduktan sonra yere yığıldığı yer alıyor. Kafedekilerin korkuyla etrafa kaçıştıkları görülüyor. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Bayrampaşa alışveriş Subaşı Güncel Haberler Son Dakika

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