Son dakika haberleri... Bayburt'ta çıkan örtü yangınında 20 hektar alan zarar gördü Güncel Haberler Son dakika haberleri: Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde dağlık alanda çıkan örtü yangınında 20 hektar alan zarar gördü. Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde dağlık alanda çıkan örtü yangınında 20 hektar alan zarar gördü. Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Gümüşdamla köyünde dağlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle dün öğle saatlerinde başlayan yangına, Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma ve itfaiye ekipleri müdahale etti. Yerleşim alanları için tehdit oluşturmayan yangın, ekiplerin yoğun çabası sonucu söndürüldü. Yangında, 20 hektarlık alan zarar gördü. Güncel Kaynak: AA / Beşir Kelleci Orman İşletme Müdürlüğü Jandarma İtfaiye Bayburt Güncel Haberler Son Dakika

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