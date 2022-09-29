Son dakika haberleri... Bayat'ta vefat eden şehit annesinin cenazesi, toprağa verildi Güncel Haberler Gelen son dakika haberine göre Hakkari'deki terör saldırısında şehit olan Muammer Arı'nın vefat eden annesi Hava Arı'nın cenazesi, Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde defnedildi. Hakkari'deki terör saldırısında şehit olan Muammer Arı'nın vefat eden annesi Hava Arı'nın cenazesi, Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde defnedildi. Arı, için Çarşı Camisi'ndeki cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazına müteakip kılınan namazın ardından Arı'nın cenazesi ilçe mezarlığında toprağa verildi. Cenaze törenine, Arı ailesinin yakınları ile Bayat Kaymakam Vekili Osman Bilici, Belediye Başkanı Halil İbrahim Bodur, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Güncel Kaynak: AA / Arif Yavuz Karahisar Hakkari Güncel Haberler Son Dakika

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