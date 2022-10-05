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Son dakika haberleri... Batman'da silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

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Son dakika haberleri... Batman'da silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Son dakika gündem haberi: Batman'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Batman'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Bulvarında Hasan İ. ve Mehmet İ. ile Bayram C. arasında henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Tabancayla birbirine ateş eden 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları İluh Devlet Hastanesi ile Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Çok sayıda mermi kovanının bulunduğu olay yerinde polis ekipleri inceleme yaptı.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel

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