Son dakika haberleri... Batman'da iki kişi silahla vurulmuş halde bulundu
AA - İbrahim Toprak - Güncel
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Son dakika habere göre Batman'da iki kişi silahla vurulmuş halde bulundu.
Batman'da iki kişi silahla vurulmuş halde bulundu.
Pazaryeri Mahallesi'nde silah sesini duyan vatandaşlar, Kıbrıs Şehitleri Bulvarı'nda K.S. (28) ve S.D.A'nın (22) yerde hareketsiz halde olduğunu gördü.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Yapılan incelemede iki kişinin de ağır yaralı olduğu belirlendi.
Yaralılar Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
AA / İbrahim Toprak - Güncel