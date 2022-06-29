Son dakika haberleri... Batman'da iki kişi silahla vurulmuş halde bulundu Son dakika habere göre Batman'da iki kişi silahla vurulmuş halde bulundu. Batman'da iki kişi silahla vurulmuş halde bulundu. Pazaryeri Mahallesi'nde silah sesini duyan vatandaşlar, Kıbrıs Şehitleri Bulvarı'nda K.S. (28) ve S.D.A'nın (22) yerde hareketsiz halde olduğunu gördü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede iki kişinin de ağır yaralı olduğu belirlendi. Yaralılar Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. AA / İbrahim Toprak - Güncel Kıbrıs Batman Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberleri... Batman'da iki kişi silahla vurulmuş halde bulundu - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.