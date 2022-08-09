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Son dakika haberleri! Batman'da 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

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Son dakika haberleri! Batman'da 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Batman'ın Kozluk ilçesi kırsalında 2 PKK'lı terörist güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi.

Batman'ın Kozluk ilçesi kırsalında 2 PKK'lı terörist güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca Kozluk kırsalında operasyon yürütüldüğü bildirildi.

Operasyonda, 2 terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği belirtildi.

AA / İbrahim Toprak - Güncel

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