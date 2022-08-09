Son dakika haberleri! Batman'da 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
- Güncelleme:
Son dakika haberi... Batman'ın Kozluk ilçesi kırsalında 2 PKK'lı terörist güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi.
Batman'ın Kozluk ilçesi kırsalında 2 PKK'lı terörist güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca Kozluk kırsalında operasyon yürütüldüğü bildirildi.
Operasyonda, 2 terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği belirtildi.
AA / İbrahim Toprak - Güncel