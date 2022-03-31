Son dakika haberleri! Batman'da 1313 polisle "huzur ve güven" uygulaması - Haberler

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Son dakika haberleri! Batman'da 1313 polisle "huzur ve güven" uygulaması

AA - Ahmet Işık - Güncel
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Son dakika haberleri! Batman'da 1313 polisle

Son dakika haberi: Batman'da 1313 polisle huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

BATMAN (AA) - Batman'da 1313 polisle huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, asayiş, terör ve narkotik olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan kişilerin yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesine yönelik çalışma yaptı.

Kentin farklı noktalarında uygulama gerçekleştiren ekipler, durdurdukları araçları ve kişileri kontrol etti.

Bazı vatandaşlar, uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirerek güvenlik güçlerine teşekkür etti.

AA / Ahmet Işık - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Batman, Asayiş, Terör, Güncel, Haberler

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