Son dakika haberleri! Batman'da 1313 polisle "huzur ve güven" uygulaması

BATMAN (AA) - Batman'da 1313 polisle huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, asayiş, terör ve narkotik olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan kişilerin yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesine yönelik çalışma yaptı.

Kentin farklı noktalarında uygulama gerçekleştiren ekipler, durdurdukları araçları ve kişileri kontrol etti.

Bazı vatandaşlar, uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirerek güvenlik güçlerine teşekkür etti.