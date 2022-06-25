Son dakika haberleri | Batı Şeria'da İsrail askerlerinin silahla vurduğu Filistinli genç öldü Edinilen son dakika gelişmesine göre İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerinin silahla ateş etmesiyle yaralanan Filistinli genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerinin silahla ateş etmesiyle yaralanan Filistinli genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Hükümete bağlı Filistin Televizyonu'nda yer alan habere göre, İsrail askerleri, Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınlarındaki Silvad beldesinde ateş ederek yaraladığı 16 yaşındaki Muhammed Abdullah es-Sahir'i, ardından gözaltına aldı. Durumunun ağır olduğu anlaşılan Sahir, İsrail'e ait bir ambulansla Kudüs'teki Hedase Ayn Karim Hastanesi'ne nakledildi. Filistinli genç, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olaya ilişkin İsrail tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. AA / Ekrem Biçeroğlu - Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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