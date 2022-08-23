Son dakika haberleri | Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Filistinli son yolculuğuna uğurlandı Güncel Haberler Son dakika haber... İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından öldürülen Filistinlinin cenazesi toprağa verildi. İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından öldürülen Filistinlinin cenazesi toprağa verildi. İsrail askerlerinin 9 Ağustos'ta Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine düzenlediği baskın sırasında gerçek mermiyle vurularak yaralanan ve bugün hayatını kaybeden Muhammed el-Arayişi için cenaze töreni düzenlendi. Kentteki "Rafidiya" devlet hastanesinden alınan Arayişi'nin naaşı yüzlerce kişinin katılımıyla ailesinin evine taşındı. Cenazenin taşınması sırasında İsrail karşıtı sloganlar atıldı. Cenaze namazının ardından Arayişi'nin naaşı kabristana defnedildi. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail askerlerinin 9 Ağustos'ta Nablus'un Eski Şehir bölgesine düzenlediği baskında, 3 kişinin öldürüldüğünü, Arayişi dahil 40 kişinin yaralandığını duyurmuştu. İsrail ordusundan yapılan açıklamada da öldürülen 3 Filistinli arasında, İsrail tarafından hakkında yakalama kararı olan İbrahim en-Nablusi'nin de bulunduğu ifade edilmişti. Nablusi'nin, "İsraillilere yönelik saldırılardan sorumlu olduğu" suçlaması ileri sürülmüştü. Nablusi'nin öldürülmesi sonrası Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde İsrail karşıtı protestolar çıkmıştı. Güncel Kaynak: AA / Mücahit Aydemir Batı Şeria İsrail Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberleri | Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Filistinli son yolculuğuna uğurlandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.